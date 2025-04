2014 hatte sich Triegel in der katholischen Hofkirche in Dresden taufen lassen. Sein neues Werk wird am 2. Mai im Kloster Wechselburg eingeweiht: Ein Porträt der Heiligen Edith Stein (1891-1942). Die Jüdin hatte sich 1922 taufen lassen, war 1933 dem Orden der Karmelitinnen beigetreten und 1942 von Nationalsozialisten im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau ermordet.