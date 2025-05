In Leipzig sorgt ein Parkplatz an der Straße des 18. Oktober für Ärger bei Autofahrern, wie Voss & Team berichtet. Eigentlich ist der öffentliche Parkplatz kostenlos und man kann rund um die Uhr parken. Allerdings: In der letzten Reihe gibt es ein eingeschränktes Halteverbot unter der Woche. Das Problem ist, dass das entsprechende Schild nur an der rechten Seite des rund 80 Meter breiten Parkplatzes steht. Die letzte Reihe kann aber auch von der linken Seite angefahren werden - dort steht kein Schild.