Die sächsischen Grünen haben die 39 Jahre alte Dozentin Coretta Storz und den 39 Jahre alten Martin Helbig für den Landesvorsitz gewählt. Die gebürtige Thüringerin setzte sich am Sonnabend mit 65 Prozent gegen die ehemalige Justizstaatssekretärin Gesine Märtens durch. In einem zweiten Wahlgang wurde die Doppelspitze mit dem gebürtigen Radebeuler Martin Helbig komplettiert. Helbig erhielt 59 Prozent der Stimmen. Die frühere Doppelspitze Marie Müser und Christin Furtenbacher traten nicht erneut an.