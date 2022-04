In Leipzig hat am Mittwoch die internationale Reitsportveranstaltung "Partner Pferd" begonnen. Bis Sonntag findet neben einer Reitsportmesse das wichtigste Reitsportturnier der neuen Bundesländer statt. Unter anderem werden die Weltcup-Finals in Dressur, im Springen, im Voltigieren und im Fahren ausgetragen. Die Mischung aus Top-Sport, Show, Erlebnis und Shopping, sei das Besondere an der "Partner Pferd", sagte Veranstalter Volker Wulff MDR SACHSEN.