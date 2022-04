Menschen die keinen Hund haben, können so Hunde in ihrer Umgebung finden und zur Hundepatin werden. Aber auch Hundebesitzerinnen können sich mit Menschen verbinden, die auf ihren Vierbeiner aufpassen, wenn sie z.B zur Arbeit müssen. Patzo ist damit eine Mischung aus "Dog-Sharing" und "Dog-Sitting", allerdings soll die Betreuung des Hundes kostenlos erfolgen. Die Nutzung der App ist dagegen nicht kostenlos, sondern Hundebesitzerinnen und Hundepatinnen müssen eine Jahresgebühr zahlen.

Gemeinsam Gassi gehen führt vielleicht nicht nur die Hunde zusammen. Bildrechte: IMAGO / Michael Gstettenbauer

Nachdem die drei App-Gründer Felix Kox, Alexander Weigand und Marcel Wittstadt "Patzo" schon in den Städten Würzburg, München, Hamburg und Berlin veröffentlicht haben, ist die Nutzung nun auch in Leipzig möglich.



"Leipzig ist meiner Erfahrung nach eine Stadt mit vielen Hunden und mit offenen Menschen, die gerne neue Bekanntschaften machen. Deswegen war klar, dass wir so früh wie möglich auch hierher kommen müssen", so Alexander Weigand, der Mitgründer der App ist und selbst seit zwei Jahren in Leipzig wohnt.



Bereits 400 Nutzende haben sich Weigand zufolge seit App-Start in Leipzig registriert. Insgesamt nutzen 9.000 Menschen deutschlandweit die App und etwa 100 Patenschaften konnten darüber vermittelt werden.