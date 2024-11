Weiler ist nach eigenen Aussagen in Süddeutschland, im Schwarzwald, aufgewachsen. In der Schulbibliothek wurde Weiler Mitte der 1990er-Jahre auf einen Ökonomie-Workshop in Belarus aufmerksam – damals noch Weißrussland. Das Interesse an Sprache und Kultur war geweckt. Weiler verbrachte daraufhin seinen Ersatzdienst nach der Schulzeit in Minsk. Es ging für ihn aus dem Schwarzwald in die Millionenmetropole.