Etwa vier Monate nach dem Brand in einem Plattenbau in Leipzig-Paunsdorf ist Mordanklage gegen zwei Jugendliche erhoben worden. Wie die Staatsanwalschaft am Freitag mitteilte, wird den beiden zudem versuchter Mord in 15 Fällen sowie besonders schwere Brandstiftung vorgeworfen. Der Junge und das Mädchen, deren Alter nicht genannt wurde, sollen demnach die Tötung von drei Menschen aus ihrem sozialen Umfeld geplant haben.

Bildrechte: 7aktuell