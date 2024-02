In der Nacht zum Freitag war in einem Mehrfamilienhaus in Paunsdorf ein Brand ausgebrochen. Alle Bewohnerinnen und Bewohner mussten wegen des Rauches das Gebäude verlassen. Nach den Löscharbeiten entdeckten die Einsatzkräfte in der Brandwohnung zwei leblose Menschen. Für sie sei trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen jede Hilfe zu spät gekommen. Ersten unbestätigten Berichten zufolge sollen die Verstorbenen Stichverletzungen aufgewiesen haben. Durch den Brand wurden den Angaben zufolge zehn weitere Personen verletzt, eine davon schwer.