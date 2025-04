Der Streit hat eine Vorgeschichte mit mehr als 40 Kontrollen, angestoßen auch von besorgten Anwohnern und Passanten des Geländes. Den Anweisungen, einen Witterungsschutz zu bauen, sei der Pferdezüchter seit 2010 nicht gefolgt, so das Gericht in seiner Entscheidung.

Deshalb sei davon auszugehen, dass sich an den Haltungsbedingungen der Tiere wohl auch künftig nichts ändern würde. Das ausgesprochene Haltungsverbot sei also gerechtfertigt. Auf Nachfrage von MDR SACHSEN wollte Besitzer Sven Deutrich zum jetzigen Zeitpunkt keine Stellungnahme abgeben. Gegen die Entscheidung des Gerichts kann Beschwerde beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht in Bautzen eingelegt werden.