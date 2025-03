In der Klinik für Pferde in Leipzig ist seit Anfang des Jahres ein neuer Computertomograph (CT) in Betrieb, mit dem die Tiere besser untersucht werden können. "Das Gerät wurde ganz speziell für Pferde umgebaut", sagte Prof. Kerstin Gerlach. Mit dem neuen CT könnten auch bislang schwer zugängliche Regionen an den Tieren wie die komplette Halswirbelsäule oder die Schultergelenke besser durchleuchtet werden.

