Reportage Mit Ruhe und Gelassenheit ins 9-Euro-Ticket-Reiseland

Nach gut einer Stunde bin ich in Chemnitz. Hier sieht es schon anders aus. Der Bahnsteig ist voller Menschen. Kaum ausgestiegen, drängen die Leute in den Zug in Richtung Leipzig. Auch Robert Richter und Michelle Ebersber aus Hohenstein-Ernsthal wollen in die Messestadt. "Wir haben mit dem 9-Euro-Ticket schon Ausflüge nach Dresden und zur Festung Königstein gemacht", erzählt der junge Mann. "Auch nach Hamburg haben wir überlegt zu reisen. Aber das ist uns dann doch zu umständlich", fügt seine Freundin hinzu. Unschlagbar finden beide, dass sie mit dem Ticket Geld sparen. "Grandios ist das Ticket. Solche Ausflüge sind ja mit den Spritpreisen gar nicht zu bezahlen. Nach Dresden kostet es normal 23 Euro und jetzt für neun Euro, was gibt es Besseres?" freut sich Robert Richter über das Monatsticket.