In Taucha gibt es Protest gegen die Unterbringung von Geflüchteten in einem leergezogenen Pflegeheim. In der Nacht zum Donnerstag wurde das Trafohäuschen am Altenpflegeheim "Am Veitsberg" beschmiert. Wie die Vorstandsvorsitzende vom DRK-Kreisverband Leipziger Land, Katharina Höhne, MDR SACHSEN mitteilte, wurden ausländerfeindliche Parolen und verfassungsfeindliche Zeichen angebracht. Die Heimleitung habe Anzeige erstattet.

In Taucha gibt es Protest gegen die Unterbringung von Geflüchteten in einem nicht mehr genutzten Teil eines Pflegeheims. Bildrechte: dpa