Fachkräftemangel Verzweifelt gesucht: Physiotherapeutinnen in Leipzig

Hauptinhalt

Ein Königreich für eine neue Kollegin: So heißt es derzeit in Leipziger Physiotherapie-Praxen. Mitarbeiterinnen werden schon lange gesucht, aber nicht gefunden. Erschwert wird die Lage durch Wechselprämien im vierstelligen Bereich, die sich kleine Praxen nicht leisten können. Die Stammbelegschaft ist am Limit, wie MDR SACHSEN an zwei Beispielen in Leipzig zeigt.