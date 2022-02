Plädoyers Verteidiger kritisiert Beweisaufnahme im Leipziger Auwald-Prozess

Rund zwei Jahre nach der brutalen Tötung einer jungen Mutter im Leipziger Auwald dauert die juristische Aufarbeitung an. Der Verteidiger des Angeklagten kritisierte am Dienstag in seinem Plädoyer, dass die Beweisaufnahme seinen Mandaten einseitig belastet habe. Eine Vertreterin der Nebenklage monierte, dass der Prozess unnötig verzögert worden sei.