Auch ein zweites Transparent hat die Staatsanwaltschaft veranlasst, Ermittlungen aufzunehmen. Auf diesem wurde die "Hammerbande" um die Studentin Lina E ., gegen die gerade ein Prozess in Dresden läuft, als "erfolgreich" bezeichnet. Das sei eine Billigung von Straftaten, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Die sächsische Linke hat die Ausschreitungen am Sonnabend verurteilt und Stellung bezogen. "Gewalt ist für uns kein akzeptables Mittel der politischen Auseinandersetzung. Das haben wir immer wieder klargemacht und werden das auch weiterhin tun", erklärten die Parteivorsitzende Susanne Schaper und ihr Ko-Vorsitzender Stefan Hartmann am Montag. Auch Sprüche oder Transparente, mit denen menschenfeindliche Botschaften transportiert würden oder auf denen zu Gewalt aufgerufen werde, lehne man entschieden ab.

Die AfD im Sächsischen Landtag will unterdessen die Ausschreitungen bei der Demonstration im Innenausschuss aufklären. Für diesen Donnerstag werde man eine Sondersitzung des Gremiums beantragen, kündigte die Partei am Montag an. Zugleich wurde die Linksfraktion aufgefordert, sich von ihrer Abgeordneten Juliane Nagel zu trennen. Die Leipziger Politikerin hatte die Demonstration am Samstag angemeldet, bei der es zu Gewalt kam.