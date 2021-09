Eine fünfköpfige mutmaßliche Diebesbande aus Polen muss sich seit Freitag vor dem Leipziger Landgericht wegen schweren Bandendiebstahls verantworten. Sie soll von Juni bis November 2020 in insgesamt 14 Fällen Planen von Lastwagen auf Autobahnparkplätzen an der A13, A14, A2 und A38 aufgeschlitzt und Ladung im Wert von 150.000 Euro gestohlen haben. Die Männer im Alter zwischen 21 und 43 Jahren waren in der Nacht zum 26. November auf frischer Tat ertappt worden. Die Polizei war den mutmaßlichen Tätern durch eine Funkzellenabfrage auf die Spur gekommen, als sich die Diebeszüge vorigen Sommer immer wieder häuften.