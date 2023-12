Die diesjährige Show im Zelt des "Circus Probst" stand unter dem Motto "No Excuses". Sie entführte die Zuschauerinnen und Zuschauer in die Welt der Mode, Musik, des Tanzes und natürlich auch in die Welt des Zirkus‘. Für die Kandidatinnen ging es jedoch nicht erst am Sonnabend, sondern schon früher los. Sie haben ein insgesamt dreitägiges Training mit renommierten Catwalk- und Tanztrainern absolviert. Die Ergebnisse präsentierten sie auf der Bühne und zeigten dabei Mode von angesagten Plus-Size-Marken. Den Titel "Fräulein Kurvig 2023" holte sich Franziska Herb aus Esslingen.