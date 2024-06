Vor wenigen Jahren sah es so aus, als sei das Schicksal des Dorfes Pödelwitz besiegelt. Unter dem Ort im Landkreis Leipzig lagert Braunkohle. Es sollte abgebaggert werden. 2021 kam die Rettung. Jetzt bewirbt sich Pödelwitz beim Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft". Am Mittwoch hat eine Bewertungskommission den Ort besucht, der noch immer schwer an den Folgen der Braunkohle-Planungen trägt.