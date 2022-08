Fußball Schulkinder in Markranstädt ganz nah am DFB-Pokal von RB Leipzig

Am 21. Mai 2022 hat RB Leipzig in Berlin Vereinsgeschichte geschrieben. Nach einem hingebungsvollen Spiel in Unterzahl wurde die turbulente Aufholjagd gegen den SC Freiburg belohnt. Zum ersten Mal konnten die Spieler von RB Leipzig den DFB- Pokal in den Berliner Nachthimmel strecken. Nun durften auch die Leipziger Fans Hand anlegen. Am Dienstag machte das Maskottchen Bulli samt DFB Pokal durch Markranstädt Station.