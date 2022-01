Im Stadtteil Lindenau in Leipzig ist möglicherweise Weltkriegsmunition gefunden worden. Die Polizei hat den Bereich Cottaweg/Hans-Driesch-Straße vorsorglich abgesperrt. Nach Angaben der Polizeidirektion Leipzig ist der Kampfmittelbeseitigungsdienst auf dem Weg. Alle weiteren Maßnahmen hingen von der Einschätzung der Experten ab, sagte eine Polizeisprecherin MDR SACHSEN auf Nachfrage.

Am Sonntagvormittag hatte laut Polizei ein Angler "einen munitionsartigen Gegenstand" aus dem Wasser herausgezogen und gegen 10:30 Uhr die Polizei verständigt. Die sperrte das Fundgebiet an der Landauer Brücke am Elsterbecken ab.