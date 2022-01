Entwarnung Mutmaßliche Weltkriegsbombe ist Teil eines Maschinengewehrs

Hauptinhalt

Nachdem ein Angler am Vormittag etwas Seltsames aus dem Elsterwasser in Leipzig gefischt hatte, rief er die Polizei. Die sperrte die Landauer Brücke. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst gab am Nachmittag Entwarnung und nahm das rostige Teil mit.