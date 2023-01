Die Polizei ist in Leipzig einem Trio mutmaßlicher Serienstraftäter auf die Schliche gekommen. 142 Straftaten werden den beiden vorbestraften Männern und einer Frau zugerechnet, wie die Polizei am Sonnabend mitteilte. Dazu gehörten Einbrüche in Keller, Fahrzeuge und auf Baustellen. Zudem sollen sie gestohlene Bankkarten für Betrügereien genutzt haben oder getankt haben, ohne zu bezahlen. Desweiteren seien sie mit nicht zugelassenen Autos gefahren, obwohl keiner der drei eine Fahrerlaubnis habe, hieß es. Dabei hätten sie gestohlene Kennzeichen verwendet. Über den Gesamtschaden machte die Polizei keine Angaben.