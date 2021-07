Am Mittwochnachmittag gab es am Leipziger Hauptbahnhof einen gemeinsamen Einsatz der Bundespolizei und der Gemeinsamen Einsatzgruppe Bahnhof-Zentrum. Ein so genannter Schwerpunkt-Fahndungseinsatz mit mehr als 40 zusätzlichen Beamten. Die Bilanz: mehrere Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz, ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, drei Körperverletzungsdelikte und zwei Diebstähle.

Verdächtige einer Messerstecherei gestellt

Am Schwanenteich war am Abend ein 47-jähriger Mann von einem Unbekannten mit dem Messer am Bein verletzt worden. Aufgrund der Beschreibung wurden ein 30-jähriger Syrer und ein 31-jähriger Afghane im Hauptbahnhof gestellt. Die Ermittlungen der Polizeidirektion Leipzig zu den beiden Tatverdächtigen dauern an. Der Verletzte musste stationär versorgt werden.

Darüber hinaus kontrollierten die Polizisten während des Einsatzes vier Personen, die keine Aufhentaltsgenehmigung vorweisen konnten. Alle vier stellten Asylanträge.

Drogenrazzien bereits letzte Woche

Bereits letzte Woche hatte die Bundespolizei im Zuge einer grenzübergreifenden Fahndungsmaßnahme in Mitteldeutschland eine Großrazzia an den Bahnhöfen in Leipzig, Halle und Altenburg durchgeführt. Die Aktion richtete sich gegen den Drogenhandel, die Gewaltkriminalität und gegen illegale Migration.