Eine Corona-Kontrolle in einer Shisha-Bar in Leipzig ist am späten Freitagabend aus dem Ruder gelaufen. Wie die Polizei MDR SACHSEN mitteilte, wurde eine Ansammlung von bis zu 50 Personen in einer neueröffneten Shisha-Bar in der Karl-Liebknecht-Straße gemeldet. Als die Mitarbeiter des Ordnungsamtes unterstützt von Polizeibeamten dort eintrafen, eskalierte die Situation.