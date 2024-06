Der Polizeieinsatz am Freitagvormittag in der Heinrichstraße in Leipzig hat wegen eines tätlichen Angriffs stattgefunden. Auf Nachfrage von MDR SACHSEN bestätigte die Polizei am Sonnabend, dass es sich in dem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Reudnitz-Thonberg um eine körperliche Auseinandersetzung gehandelt hat. Der Einsatz habe aber nicht in Verbindung mit der Fußball-EM und dem Vorrundenspiel zwischen Frankreich und den Niederlanden gestanden, betonte der Polizeisprecher.