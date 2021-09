Nach dem Fund einer verdächtigen Blechbüchse in Leipzig am vergangenen Donnerstag liegen erste Erkenntnisse vor. Eine Sprecherin der Polizeidirektion Leipzig sagte MDR SACHSEN am Montag: "Die Untersuchung dauert noch an, aber wir wissen, dass sich Material umgesetzt hat". Von einer Verpuffung oder einer Explosion könne jedoch nicht gesprochen werden, so die Polizei. Von einer Umsetzung ist die Rede, wenn eine chemische Reaktion stattgefunden hat.