Bundesweit gab es am Donnerstagmorgen Razzien im Zusammenhang mit Hooligan-Schlägereien. Drei Häuser in Leipzig wurden durchsucht.

Bundesweit gab es am Donnerstagmorgen Razzien im Zusammenhang mit Hooligan-Schlägereien. Drei Häuser in Leipzig wurden durchsucht.

Bundesweit gab es am Donnerstagmorgen Razzien im Zusammenhang mit Hooligan-Schlägereien. Drei Häuser in Leipzig wurden durchsucht. Bildrechte: IMAGO / U. J. Alexander

Laut der Sprecherin handelt es sich dabei um einen Aufeinandertreffen zwischen Fans von Chemie Leipzig und 1860 München. Die Ermittler seien laut Generalstaatsanwaltschaft durch einen "Zufallsfund in einem anderen Verfahren" auf die Auseinandersetzung aufmerksam geworden. Insgesamt gäbe es 13 beschuldigte Anhänger aus beiden Fanlagern. Zur Stunde werden insgesamt 13 Objekte durchsucht. Drei davon in Leipzig, eines in Brandenburg, eines in Hessen und sieben in Bayern.