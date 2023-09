Im Auwald im Leipziger Stadtteil Möckern hat die Polizei am frühen Samstagmorgen eine illegale Party aufgelöst. (Symbolfoto)

Die Leipziger Polizei hat am frühen Sonntagmorgen eine illegale Party in Möckern aufgelöst. Rund 40 Personen feierten im Auwald. Wie die Polizei mitteilte, war die Musik bis in mehrere Stadtteile zu hören. Der Veranstalter hatte ein Notstromaggregat und eine professionelle Musikanlage aufgebaut. Gegen den 39-jährigen wurde Anzeige erstattet.