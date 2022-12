Die Leipziger Polizei hat bei Kontrollen auf Alkohol und Drogen am Donnerstagabend vier Autofahrerinnen und Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Insgesamt wurden gestern Abend nach Polizeiangaben 200 Menschen am Goerdeler-Ring kontrolliert. Mit "Schwerpunktkontrollen" will die sächsische Polizei besonders im Umfeld der Weihnachtsmärkte dem Fahren unter Einfluss von Glühwein und anderen alkoholischen Getränken vorbeugen.

Rund 200 Personen wurden am Donnerstag in Leipzig kontrolliert. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Bei den Kontrollen sei etwa jeder Zehnte auffällig gewesen, so die Polizei. Vier Personen wurden aufgrund von Drogen oder Fahrens ohne Fahrerlaubnis aus dem Verkehr gezogen. Allerdings habe es am Donnerstag keinen Fall von Alkohol am Steuer gegeben, so ein Polizeisprecher.