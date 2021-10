In Leipzig hat die Bundespolizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft am Mittwochvormittag Räume von asiatischen Import- und Exportfirmen durchsucht. In einer Halle im Gewerbegebiet an der Fraunhoferstraße waren dafür rund 100 Beamten im Einsatz. Dabei ging es um den Verdacht der Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt, sagte Polizeisprecher Maik Fischer: "Wir ermitteln gegen drei Chinesen im Alter zwischen 40 und 48 Jahren, die Landsleuten Unterschlupf in der Gewerbeimmobilie gegeben haben sollen." Die Hauptbeschuldigten habe man auch angetroffen. Außerdem hätten die Beamten weitere Personen festgestellt, deren Identitäten jetzt geprüft würden.