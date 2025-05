Innerhalb mehrerer Ermittlungsverfahren sind Polizei und Staatsanwaltschaft Leipzig am Donnerstag gegen 29 Beschuldigte vorgegangen. 27 Männer und zwei Frauen im Alter von 19 bis 35 Jahren stehen im Blickpunkt. Ihre Wohnungen in und um Leipzig sind durchsucht, Beweismittel sichergestellt und DNA-Tests gemacht worden, informierte die Staatsanwaltschaft Leipzig.

Schwerpunkt der Ermittlungen sind die Ereignisse rund um das Viertelfinale im Sachsenpokal-Viertelfinale: Im März spielten Lok Leipzig gegen BSG Chemie. In der Nacht vor dem Spiel hatten rund 22 Lokfans acht Chemiefans angegriffen und verletzt. Ein 19 Jahre alter Lokfan soll dabei sein Opfer so schwer verletzt haben, dass der Angreifer am Donnerstag u.a. wegen des Verdachts des versuchten Totschlags inhaftiert wurde. Die Ermittlungen dauern an.