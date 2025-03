Während die Fans der grün-weißen Chemiker sich um 10.30 Uhr am Rathaus Leutzsch zu einem Fanmarsch formiert haben, trafen sich Fans der blau-gelben Lok Leipzig um 11 Uhr auf dem Markplatz vor dem Neuen Rathaus und fuhren gemeinsam mit der S-Bahn zum Alfred-Kunze-Sportpark.



Die Polizei ist am Sonntag mit mehreren Hundertschaften von sächsischer Bereitschaftspolizei und Bundespolizei sowie Kräften der Polizeidirektion Leipzig im Großeinsatz. Auch ein Hubschrauber kreist seit dem Vormittag über dem Leipziger Westen. Wasserwerfer stehen ebenfalls in Bereitschaft.