Sachsenpokal-Viertelfinale Körperverletzungen und Sachbeschädigungen bei Leipziger Stadtderby zwischen Lok und Chemie

24. März 2025, 19:24 Uhr

Eine Auseinandersetzungen an einer Tankstelle, brennende Toilettenhäuschen, Körperverletzungen - in der Bilanz der Polizei zum Stadtderby zwischen Lok und Chemie in Leipzig steht Gewalt und Sachbeschädigung. 550 Polizisten waren demnach im Einsatz, um die Sachsenpokalbegegnung abzusichern. Nach derzeitigem Stand gab es zehn Straftaten und sechs verletzte Polizisten.