Die Suche nach einem Toten im Cospudener See ist zunächst ohne Erfolg geblieben. Das teilte die Polizei in Leipzig am Donnerstagabend mit. Am Wochenende hatte ein auswärtiger Hobbytaucher erklärt, er haben in etwa 30 Metern Tiefe einen Toten gesichtet. Daraufhin wurden Taucher der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft eingesetzt, die aber niemanden finden konnten. Ein Polizeisprecher sagte, Fotos des Hobbytauchers belegten, dass tatsächlich eine Leiche am Seegrund liegt. In den nächsten Tagen soll deshalb weiter gesucht werden.