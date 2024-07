Nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes in Leipzig am Wochenende hat die Polizei erste Ermittlungserfolge erzielt. Ein Tatverdächtiger sei am Mittwoch festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Er sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Am Sonnabend war es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Auseinandersetzung in der Eisenbahnstraße gekommen. Dabei habe ein 39 Jahre alter Mann schwerste Verletzungen erlitten und sei später im Krankenhaus gestorben, so die Polizei.