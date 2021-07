Eine Woche nach den Schüssen in der Leipziger Eisenbahnstraße ist ein Verdächtiger gefasst worden. Laut Polizei handelt es sich um einen 30 Jahre alten Mann. Er sei dringend tatverdächtig, am 15. Juli mehrfach auf andere Menschen geschossen zu haben. Dabei wurde ein 31 Jahre alter Mann am Bein getroffen und lebensgefährlich verletzt. Die Polizei war mit Schutz-, Bereitschafts- und Kriminalpolizei am Tatort. Auch am folgenden Tag war der Bereich noch abgesperrt, um Spuren zu sichern. Gegen den Verdächtigen wurde Haftbefehl erlassen. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Polizei sucht nach Zeugen.