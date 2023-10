Zwei mutmaßliche Autodiebe sind nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei in Leipzig festgenommen worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, versuchte sich der 42 Jahre alte Fahrer zunächst einer Polizeikontrolle zu entziehen. Zuvor hatte ein 57-Jähriger den Diebstahl seines Autos gemeldet. Nach einer Verfolgungsfahrt durch die Stadt sei das Fahrzeug schließlich in einer Baustelle im Stadtteil Wiederitzsch verunfallt. Der Fahrer und seine 34 Jahre alte Beifahrerin konnten gestellt werden. Beide haben positiv auf Drogentests reagiert.