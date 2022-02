Die Polizei Leipzig Polizei sucht nach einem 83 Jahre alten Mann aus Eilenburg. Der Rentner Horst H. hat am 11. Februar sein Zuhause verlassen und kehrte nicht zurück, teilte die Polizei mit. Weil die bisherigen Suchmaßnahmen nicht zum Auffinden des Vermissten geführt haben, bitten die Beamten nun die Öffentlichkeit um Hilfe.

Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Mann in hilfloser Lage befindet, erklärt die Polizei und fragt: Wer hat den Mann seit dem Morgen des 11. Februar gegen 8:45 Uhr in Eilenburg in der Torgauer Landtsraße gesehen? Wer weiß, wo er sich aufhält?