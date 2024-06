Betrugsmasche Polizei Leipzig warnt vor angeblichen Auftragsmördern

Die Polizei in Leipzig warnt vor einer neuen Betrugsmasche, in der sich Kriminelle als angebliche Auftragsmörder ausgeben. Laut Polizei werden Betroffene meist per Mail aufgefordert, Geld zu überweisen, um nicht Opfer eines angeblichen Auftragsmörders zu werden. Die Kriminellen würden zudem vorgeben, nach der Überweisung verraten zu wollen, wer der vermeintliche Auftraggeber gewesen sei.