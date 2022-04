Angriff Polizeiwache in Leipzig-Connewitz erneut attackiert

Hauptinhalt

Immer wieder ist die Außenstelle des Polizeireviers in Leipzig-Connewitz Zielscheibe von Attacken. Mal fliegen Farbbeutel an die Fassade, mal Pflastersteine gegen die Fensterscheiben der Behörde in der Wiedebach-Passage. In der Nacht zum Sonnabend war es wieder soweit und die Polizei ermittelt gegen Unbekannt.