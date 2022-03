Krieg in der Ukraine Porsche stoppt Produktion in Leipzig

Hauptinhalt

Der Autobauer Porsche unterbricht wegen Lieferengpässen die Produktion in seinem Werk in Leipzig. Hintergrund ist Branchenkreisen zufolge der Krieg in der Ukraine. Porsche habe von dort bisher Kabel-Bäume bezogen. Zuvor hatte VW die Produktion in seinen Werken Zwickau und Dresden vorübergehend eingestellt. Auch BMW erwägt einen Produktionsstopp.