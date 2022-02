Keine Vorurteile gegen Peterhänsel

Vorurteile, weil sie eine Frau ist, habe sie nicht erfahren, berichtet Peterhänsel über die Ankunft in Leipzig. Die Mitarbeiter hätten sie mit offen Armen empfangen, seien sofort ins Gespräch gekommen. Berührungsängste habe es keine gegeben, so Peterhänsel.



Dass das Werk von einer Frau geleitet wird, spielt auch für Andreas Zoch, Bereichsleiter in der Montageabteilung keine Rolle. "Ob das jetzt eine Frau ist oder ein Mann, das spürt man nicht", beschreibt er die Stimmung im Werk, seitdem Petra Peterhänsel am Steuer sitzt.

Aber man spürt sehr eindeutig die neuen Impulse, die Signale, die von unserer neuen Werksleiterin kommen. Andreas Zoch Mitarbeiter BMW Werk Leipzig

Im BMW Werk in Leipzig gibt es 8.000 Beschäftigte. Auf sieben Männer kommt dabei eine Frau. Bildrechte: dpa

Nichtsdestotrotz sind Frauen in solchen Führungspositionen eher selten. Doch Petra Peterhänsel gibt die Hoffnung nicht auf, dass in Zukunft mehr Frauen in Führungsetagen zu finden sind.

Ich bin fest davon überzeugt, dass mehr Frauen diesen Schritt gehen werden. Mutig sind, sich dafür zu entscheiden. Petra Peterhänsel Leiterin BMW-Werk Leipzig

Wasserstoff und CO2-Neutralität größte Herausforderung