Auch bei der Schulwegesicherheit habe Leipzig neue Wege beschritten: Damit die Kinder der Ida-Blum-Schule und der Kurt-Masur-Schule nebenan sicherer zum Unterricht kommen, wurden Poller und Fahrradbügel an den Kreuzungen der Bernhard-Göring-Straße installiert. Dies verbessere die Sicht und soll auch an anderen geeigneten Schulstandorten umgesetzt werden. Auch die Sperren für den Durchgangsverkehr - sogenannte Superblocks - im Leipziger Osten und die neue Fußgängerzone in der Merseburger Straße sollen für ein fußgängerfreundliche Infrastruktur in den Wohngebieten sorgen.