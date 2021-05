Unter dem gleichen Titel sendet der MDR am Freitag, den 28. Mai, eine 90-minütige Dokumentation, die in der Reihe "Legenden" läuft. Außerdem gibt es am 2. Juni um 23:40 Uhr ein Studiokonzert-Mitschnitt im MDR Fernsehen zu sehen. Die Doku und auch das Studiokonzert sind in der ARD-Mediathek für 30 Tage abrufbar.