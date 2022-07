Der Meinung ist auch Sexarbeiterin Lydia. Sie gehe offen mit ihrem Beruf um. Ihrer Mutter habe sie nach einem Jahr bereits erzählt, was sie macht. Auch ihr Partner habe nie ein Problem mit ihrem Beruf gehabt. "Als ich ihm erzählt habe, was ich mache, war es, also ob ich ihm sage, dass ich gerne Kartoffeln esse", erinnert sie sich. Nur mit der Familie ihres Partners sei es schwierig. Dort ist sie offiziell immer noch Sozialarbeitern. "Das belastet mich", gibt sie zu.

Was tun gegen die Stigmatisierung von Sexarbeit?

Um in Zukunft etwas an der Stigmatisierung von Sexarbeit zu ändern, sei ein Blick in die Geschichte hilfreich, sagt Lydia. "Homosexualität war bis in die 1990er-Jahre strafbar. Aber die Menschen sind für ihre Rechte immer wieder auf die Straße gegangen. Und irgendwann wurde die gesellschaftliche Realität anerkannt." Auch Sexarbeitende versuchten immer wieder, auf ihre Situation aufmerksam zu machen.

Mit Sexarbeitenden sprechen