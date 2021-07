In Leipzig soll es am Nachmittag erneut Proteste von Kritikern der geplanten Erweiterung des Flughafens Leipzig/Halle geben. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, wurde eine Demonstration mit rund 500 Teilnehmern angemeldet. Sie soll vom Richard-Wagner-Platz über Teile des Innenstadtrings führen. An der Polizeiwache in der Dimitroffstraße soll eine Zwischenkundgebung stattfinden. Auch die Fridays-for-Future-Bewegung hat ihre Teilnahme angekündigt und deshalb eigenen Aussagen zufolge ihre eigene Gießaktion für Leipziger Bäume vorverlegt.