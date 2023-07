In Leipzig haben Protestierende des Bündnisses "Letzte Generation" eine Straßenkreuzung blockiert und einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie das Bündnis mitteilte, haben sich am Freitagmorgen sechs Personen auf die Maximilianallee in Höhe der Theresienstraße gesetzt. Nach Angaben der Polizei ist die Kreuzung inzwischen geräumt. Auf der Bundesstraße 2 kam es statdeinwärts zu Verkehrsbehinderungen. Der Verkehr staut sich laut MDR Verkehrszentrum zwischenzeitlich bis zur Essener Straße.