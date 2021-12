Von wem den Initiative zur illegalen Versammlung gegen die Impfpflicht kam, ist unklar. Laut einer Sprecherin der Polizeidirektion Leipzig gab sich kein Versammlungsleiter zu erkennen. Zuvor kursierte in Sozialen Netzwerken ein Aufruf, der scheinbar von Personal aus dem medizinischen Bereich verfasst wurde. Zudem war in verschiedenen Gruppen und Kanälen in den Sozialen Medien, unter anderem im Telegram-Kanal der rechtsextremistischen Kleinstpartei Freien Sachsen, zu der Versammlung aufgerufen worden.