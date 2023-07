Vor dem Landgericht Leipzig startet am Montag ein Prozess wegen Brandstiftung. Angeklagt sind vier junge Männer. Ihnen wird vorgeworfen, ab Oktober 2020 in und um Parthenstein im Landkreis Leipzig 29 Feuer gelegt zu haben. Unter anderem sollen sie ein Wochenendhaus in Pomßen, Strohballen, einen Holzunterstand und einen Kipper angezündet haben.