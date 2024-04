Vor dem Leipziger Amtsgericht muss sich am Freitag ein Kranführer wegen fahrlässiger Tötung verantworten. Der 40 Jahre alte Mann soll vor drei Jahren auf einer Baustelle in Leipzig-Neulindenau einen schweren Arbeitsunfall verursacht haben. Am Vormittag ließ er über seine Anwältin vermelden, dass er alle Vorwürfe gesteht. Er bedauere den Vorfall sehr, es tue ihm unendlich Leid.